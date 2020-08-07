شكرا لبحثكم عن خبر اللواء احمد سعيد بن بريك يغادر عدن ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، ومعه الاستاذ فضل الجعدي مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، الخميس، إلى مديرية يافع على رأس وفد مرافق له وعدد من أعضاء الهيئة الادارية للجمعية وعدد من القيادات العسكرية والامنية.

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وكان في استقباله لدى وصوله والوفد المرافق له، للمشاركة في فعالية يافع للتراث الشعبي السنوية، رئيس القيادة المحلية لمحافظة لحج الاستاذ رمزي الشعيبي ورئيس القيادة المحلية لمديرية يافع الاستاذ علي المطري وعدد من مشائخ واعيان يافع وشخصيات اجتماعية واعتبارية في المديرية.

وقد احتشد عدد كبير من مواطني يافع على طول الطريق المؤدي إلى مركز المديرية مرحبين بموكب اللواء والوفد المرافق له مرددين عبارات الترحيب وشعارات وطنية.