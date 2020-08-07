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شكرا لبحثكم عن خبر طوفان يهدد صنعاء وسكانها .. صور والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تدفقت على العاصمة صنعاء مساء اليوم سيول جارفة أغرقت عددا من الأحياء ، وارتفاع منسوب مياه السائلة في المدينة القديمة إلى مستويات قياسية.
كما تعرض حي التحرير لشبه غرق كلي. ووصلت السيول إلى أعماق مدينة صنعاء القديمة. وخلال الساعات الماضية تدفقت سيول غير معهودة من خولان وسنحان باتجاه العاصمة صنعاء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.