شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. انفجار سعد سعوان بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان سد قريب من العاصمة صنعاء انفجر قبل قليل . وكتب الناشط عادل غلاب قبل لحظات على حسابه في فيس بوك التالي: "عاجل انفجار سعد سعوان الان، اللي معه اقرباء قريبين من مجاري السيل يحذرهم الان للضرورة" Advertisements وتشهد مدينة صنعاء وما حولها امطار غزيرة منذ ساعات الظهيرة وحتى الان.

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