ارتفاع حصيلة مجزرة العدوان في الجوف إلى 20 شهيداً اغلبهم نساء وأطفال

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف
قالت السلطات الصحية في محافظة الجوف أن حصيلة ضحايا مجزرة العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء المعاطرة بالجوف ارتفعت إلى 20 شهيداً وسبعة جرحى اغلبهم نساء وأطفال.
وأوضح مكتب الصحة بالمحافظة في بيان له أن حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها العدوان أمس الخميس، ارتفعت إلى20 شهيداً مشيراً الى أن طيران العدوان اقدم على شن 6 غارات على أربع سيارات تابعة لمواطنين كانوا في زيارة معايدة.
ولفت إلى منع طيران العدوان المسعفين من الوصول إلى مسرح الجريمة.. مؤكدا وصول سبعة جرحى إلى مستشفى الحزم بينهم حالات حرجة.
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