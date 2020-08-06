شكرا لبحثكم عن خبر ام تي ان تحدد موعد خروجها من اليمن رسميا .. بيان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر في شركة MTN عن حقيقة انسحاب الشركة من الشرق الأوسط بطريقة منظمة وعلى المدى المتوسط.

و أوضح المصدر في بلاغ صحفي أن المدى المتوسط يعني مابين 3-5 سنوات و أن الإنسحاب من سوريا وايران وافغانستان واليمن لايعني إنهاء أعمال الشركة وخدماتها، وإنما انتقال ملكيتها بعد البيع إلى مستثمر جديد محلي أو دولي.

ونوه المصدر بأنه سيتم إعادة تقييم الموقف خلال السنوات القادمة وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار المناسب.

وكان روب شوتر رئيس المجموعة الجنوب إفريقية ومديرها التنفيذي قال في بيان يظهر نتائجها للنصف الأول من العام “قررت إم تي إن تبسيط عملياتها والتركيز على استراتيجيتها الإفريقية وبالتالي ستخرج أصولها في الشرق الأوسط بطريقة منظمة على المدى المتوسط”.

وأضاف “كخطوة أولى، نحن في مناقشات متقدمة لبيع حصتنا البالغة 75 في المئة في إم تي أن سوريا”.

وتدير الشركة التي أسست في العام 1994، العمليات في سوريا والسودان واليمن وإيران ضمن منطقة الشرق الأوسط وتشمل أيضا أفغانستان.

وأظهر البيان أنه في الفترة من يناير إلى يونيو، ارتفعت قاعدة مشتركي “إم تي إن” بمقدار 10,6 مليون شخص ووصلت إلى 251,5 مليون مقارنة بنهاية العام 2019.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات 10,9 في المئة إلى 41,8 مليار راند (2,38 مليار دولار).

وأوضح شوتر “حققت إم تي إن نتائج ممتازة لهذه الفترة نظرا إلى الظروف التجارية الصعبة التي تفاقمت بسبب التحديات الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي سببتها جائحة كوفيد-19”.

أشار إلى أن تلك الأرقام تعزى خصوصا إلى غانا ونيجيريا بالإضافة إلى “التحول المرضي” في جنوب إفريقيا.

ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن توزيع أرباح الأسهم بسبب عدم اليقين الناتج عن تأثير كوفيد-19، وفق البيان.