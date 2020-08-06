شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. عائلة عدنية تعلن فقدان جثة ابنها في ساحل جولد مور وتطلق مناشدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لليوم الثاني، تواصل عائلة عدنية البحث عن جثة ابنها المفقود في ساحل جولد مور بعدن، (جنوبي اليمن).
مصادر محلية، أكدت أن عائلة "الطفل عبدالله أحمد الصبيحي- 14 عاماً"، تواصل البحث عن ابنها الذي غرق قبل يومين في ساحل جولد مور، بعدن.
وبحسب المصادر، لليوم الثاني وعملية البحث جارية عن جثة الطفل على طول سواحل مدينة عدن، دون جدوى.
وناشدت العائلة كافة الجهات المختصة مساعدتها في عمليات البحث عن جثمان ابنها.
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