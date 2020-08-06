شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. عائلة عدنية تعلن فقدان جثة ابنها في ساحل جولد مور وتطلق مناشدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لليوم الثاني، تواصل عائلة عدنية البحث عن جثة ابنها المفقود في ساحل جولد مور بعدن، (جنوبي اليمن).

مصادر محلية، أكدت أن عائلة "الطفل عبدالله أحمد الصبيحي- 14 عاماً"، تواصل البحث عن ابنها الذي غرق قبل يومين في ساحل جولد مور، بعدن.

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وبحسب المصادر، لليوم الثاني وعملية البحث جارية عن جثة الطفل على طول سواحل مدينة عدن، دون جدوى.

وناشدت العائلة كافة الجهات المختصة مساعدتها في عمليات البحث عن جثمان ابنها.