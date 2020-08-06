شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل....السيول تجرف المنازل ووفاة 7 اشخاص حتى الان بهذه المحافظةاليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي بعد ظهر اليوم 6 نساء وطفلين آخرين بانهيار منزل في جبل ريم ببني أحمد بالجعفرية، جرّاء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وقال مصدر محلي، لـ موقع"ريمة بوست"، إن منزل المواطن عبدالله أحمد انهار أثناء حفلة زواج، ما أدى إلى وفاة 6 نساء وطفلين آخرين. وأضاف أنه تم انتشال 6 جثث، فيما لا يزال البحث جاريا عن جثتين لإمرأة وطفلها تحت الأنقاض. وبحسب مصدر بمكتب الصحة بالمديرية، فإن الفرق الطبية وصلت مكان الحادث وباشرت عملية الإنقاذ بصعوبة، نتيجة استمرار الأمطار وتعرض فريق الانقاذ لانهيار صخري كاد أن يودي بحياتهم. وفي السياق ذاته توفيت إمرأة أثر سقوط صخرة عليها بجانب منزلها في قرية ذي عمران ببني أحمد كما اصيبت اسرة مكونة من اب وام وولد وبنت وتم العثور على الام والابن فيما الزوج والبنت الآخرى لم يتم العثور عليهما في قرية ذي عمران ببني أحمد حتى الان.

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