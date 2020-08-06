شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين المواطنين وميليشيا حزب الاصلاح في الحجرية ... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين مليشيات الاخوان وبين الأهالي في إحدى العزل بالحجرية جنوبي تعز.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

حيث قالت المصادر بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين أبناء عزلة المذاحج إحدى عزل مديرية الشمايتين ، وبين مليشيات الحشد الشعبي الإخوانية.

وقالت مصادر محلية أن الإشتباكات اندلعت إثر قيام مليشيات الحشد الإخواني بالاعتداء على عامل محطة وقود في منطقة المذاحج ، بعد مطالبته لهم بقيمة تموين الوقود لأحد اطقمهم.

Advertisements

وأضافت المصادر بأن أحد أبناء المذاحج قام بمساندة عامل المحطة ، ليقوم عناصر مليشيات الاخوان بإطلاق النار عليه ، الأمر الذي دفع بأبناء المنطقة للدفاع عن الشاب وعامل المحطة والاشتباك مع عناصر مليشيات الاخوان.

وقالت المصادر بان الاشتباكات استمرت لساعات ونتج عنها قطع الشارع العام الواصل بين مدينة التربة وهيجة العبد .

مشيرة الى المليشيات عززت بأطقم عسكرية تابعة لإدارة أمن التربة ، واشتبكت مع أبناء المذاحج ، الذي تمكنوا من الاستيلاء على الطقم التابع لمليشيات الاخوان وإجبارهم على الفرار.

موضحة بان الاشتباكات اسفرت عن مقتل احد عناصر مليشيات الاخوان ويدعى رشيد الاديمي وإصابة أخر ويدعى علاء الصبري ، في حين أصيب احد أبناء المنطقة ويدعى صهيب الرباصي بجروح خطيرة اسعف على اثرها الى عدن.

واشارت المصادر الى قيام قائد القوات الخاصة العميد جميل عقلان ، ومدير أمن تعز العقيد منصور الأكحلي بقيادة وساطة لإرجاع الطقم الذي سيطر عليه أبناء المذاحج ، بعد أن اجبروا مليسيات الحشد بالانسحاب الى مدينة التربة.



