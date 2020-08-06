شكرا لقرائتكم خبر عن سد مأرب" يواصل فيضانه المخيف ومناشدات عاجلة بالتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرت سيول فيضان سد مأرب، اليوم الخميس، بالتدفق نحو الأرضي الزراعية ومنازل المواطنين والنازحين مديرية الوادي.

وقال ناشطون محليون، إن سيول فيضان السد القادمة عبر بوابة التصريف الرئيسية، وصلت إلى منطقة البطحا وحشان، وسط مخاوف من تضرر عشرات الأسر النازحة من محافظة الجوف وصعدة.

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وأضاف الناشطون أن النازحين يطالبون أطلقوا نداءات استغاثة للمطالبة بتوفير معدات لعمل مصدات ترابية وتحويل مسار المياه بعيدا عن المخيم.

وكانت سيول فيضان السد وصلت، الأربعاء، إلى منطقة العرقين وعبر الخط الاسفلتي والذي أصبح مهددا في حال عدم وجود حلول عاجلة وسريعة تحد من ضغط الماء على الطريق.

وتسببت السيول، أمس، بوفاة 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين وفق تقارير طبية.

ومنذ أيام يشهد سد مأرب فيضان لأول مرة منذ 3 قرون، بعد امتلاء السد بكامل طاقته جراء الأمطار والسيول التي تشهدها المحافظة.