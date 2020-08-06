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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقر بمصرع قائد اللواء 159 مشاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، بمصرع رئيس عمليات اللواء 159 مشاة التابع لها، دون الإفصاح عن الجبهة التي سقط فيها.
ونقلت وكالة "خبر" للأنباء، عن مصادر قولها إن مليشيا الحوثي شيعت، صباح اليوم الأربعاء، جثمان العميد "طه أحمد يحيى وعيل" رئيس عمليات اللواء 159 مشاة.
وأضافت المصادر، إن المليشيات دفنت الصريع في مسقط رأسه بمديرية أرحب بالعاصمة صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات لم تحدد الجبهة التي لقي مصرعه فيها واكتفت بالقول إنه لقي مصرعه في أحد جبهات القتال.
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