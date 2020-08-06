شكرا لبحثكم عن خبر صور فضائية صادمة لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الهائل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت مؤسسات وشركات متخصصة صورًا التقطتها أقمار صناعية لمدينة بيروت إثر الانفجار الذي هزها الثلاثاء، مرفقة بصور فضائية أخرى تم التقاطها قبل الكارثة.

ونشرت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) صورتين فضائيتين لمرفأ بيروت، تسمح بمقارنة مظهر الموقع قبل وبعد الانفجار.

كما نشرت شركة (ImageSat International (ISIالإسرائيلية صورًا لموقع الانفجار ومحيطه، موضحة أن المنطقة الأكثر تضررًا والتي شهدت دمارًا هائلًا تقع ضمن دائرة نصف قطرها حوالي 70 مترًا حول مركز الانفجار، بينما طال الانفجار بشكل مباشر مناطق المدينة الواقعة على بعد يبلغ كيلومترين عن الموقع.

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وأظهرت صورة أخرى سفينة الركاب ORIENT QUEENالتي انقلبت بسبب قوة الانفجار.

وحسب بيانات رسمية، أدى انفجار شحنة نترات الأمونيوم المودعة في مخزن بمرفأ بيروت، إلى مصرع أكثر من 130 شخصًا وإصابة الآلاف بجروح، بينما بقي نحو 300 ألف شخص بلا مأوى تدمرت منازلهم.