شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مأرب يوجه تحذير هام ومفاجىء بخصوص انفجار سد مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ مأرب تشكيل لجان فرعية عن لجنة الطوارئ بالمحافظة في كل المديريات لإدارة مخيمات النازحين ومواجهة الحد من الأضرار الناجمة عن تدفق مياه السد بعد المفيض.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ المحافظة لمناقشة الإجراءات العاجلة والضرورية لمنع وقوع كارثة جراء تدفق السيول الخارجة عن سد مأرب بعد ارتفاع منسوبه المائي ووصوله مرحلة المفيض لأول مرة منذ إعادة تشييده.

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وأقر محافظ مأرب خلال الاجتماع، تشكيل لجنتين بشكل عاجل في مديريتي صرواح ومأرب الوادي، تتكون من المكاتب المختصة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومدراء المديريات لمواجهة والحد من الأضرار الناجمة عن تدفق مياه السد.

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وحذر “العرادة” من التبعات الناجمة عن فيضان مياه سد مأرب والمخاطر التي قد تحدث عن استمرار فيضانه.

وشدد على مدراء العموم في مختلف مديريات المحافظة متابعة سير حركة السيول وتنبيه المواطنين وإغاثة المتضررين، وتفقد الطرقات العامة والفرعية والقيام بإصلاحها وردمها على وجه السرعة.

كما وجه بإضافة ست قطع للشق (دركترات وشيولات) لفتح ممرات آمنة للعالقين والمناطق التي حاصرتها وتحاصرها السيول، وعمل مصدات ترابية وأسمنتية بشكل عاجل، مع توفير القطع التابعة لها من شاحنات نقل للأتربة وأدوات شق وردم على نفقة السلطة المحلية.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الصحة بالمحافظة، وفاة 17 شخصا بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين جراء السيول والأمطار التي تشهدها المحافظة.

وفاض سد مأرب، للمرة الأولى منذ 34 عاما، جراء الهطول المستمر للأمطار وتدفق السيول إلى بحيرة السد.

وحسب مسؤولين محليين فإن “فيضان سد مأرب” من جهة الشرق ساهم في تقليل الإصابات والأضرار في المزارع والمنازل لكن في حال غيرت السيول مجراها غرباً فستؤدي إلى أضرار جسيمة.