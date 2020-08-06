عاجل : انفجار ضخم يهز العاصمة المؤقتة عدن الان.. والرعب والهلع يجتاح المواطنين

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عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار مدينة المنصورة قبل قليل. وقال مصدر ان مجهولين رموا قنبلة على منزل ببلوك ٣٦ بالمنصورة. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed واضافوا:وعقب الانفجار لاذ المجهولين بالفرار. ولم ترد معلومات عن وقوع اصابات.



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