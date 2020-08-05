شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... حريق ضخم في سوق كبير بالإمارات... فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات.

وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد الدخان ال

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هذا ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.

وكان الدفاع المدنى بعجمان أكد أن 4 مراكز تعاملت مع الحريق وهى الصناعية والمدينة والكورنيش، إلى جانب فرق إطفاء من مركز الإدارة العامة.

وأشارت إلى أنه فى حال لم تتم السيطرة على الحريق خلال الوقت المحدد سنستعين بفرق إطفاء من الإمارات المجاورة.

دفاع مدني عجمان لـ«الرؤية»: إخلاء السوق من جميع الباعة والمستهلكين حفاظاً على سلامتهم، وعمليات الإطفاء ما زالت مستمرة بمساندة فرق من مراكز عدة.الرؤية_بلا_حدود

وأضاف مصدر في الدفاع المدني لصحيفة"الرؤية" المحلية، أن الحريق متطور والنيران امتدت إلى جميع محال السوق الشعبي، في حين تعمل فرق الإطفاء حالياً من أجل السيطرة على الحريق ومنع انتشاره للمرافق الخدمية والبنافيات المجاورة.