رصد ١١٠ خروقات لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة



سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة، 110 خروقات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروقات قوى العدوان شملت أربع غارات لطيران تجسسي مقاتل على مدينة الدريهمي، وتحليق أربع طائرات حربية في أجواء حيس وطائرتين تجسسيتين في أجواء الفازة.

وذكر بأن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي ومحاولة تسلل في الدريهمي، بالإضافة إلى ٢٠ خرقاً بقصف مدفعي لعدد ١٠٣ قذائف و ٧٩ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.