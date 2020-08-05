شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أرطغرل يعود في مسلسل المؤسس عثمان.. ولكن بشخصية جديدة تصدم الجمهور.. (شاهد من يكون)؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت وسائل إعلام تركية أن أرطغرل سيظهر في الحلقات القادمة من مسلسل المؤسس عثمان، الذي يحظى بنسبة متابعة كبيرة، وينتظر عشاق مسلسل أرطغرل ظهوره مجددا في مسلسل المؤسس عثمان منذ بداية بث حلقات المسلسل.

وذكرت أن الممثل التركي الشهير “إنجين آلتان دوزياتان” الذي أدى دور “أرطغرل” في المسلسل التركي ‏الشهير “قيامة أرطغرل”، لن يؤدي دور “أرطغرل” في مراحله المتقدمة من العمر في مسلسل “المؤسس عثمان”.

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هذا وسيتم استبدال النجم “إنجين آلتان دوزياتان”، وهو بطل المسلسل، بالممثل “إديز هن Ediz Hun”، وهو خبر وصفه بعض المتابعين الأتراك بالصادم، خصوصا بعد انتظارهم فترة طويلة عودة شخصية “أرطغرل”، بحسب مصادر صحيفة "حريات" التركية.

وخلال الحلقات المقبلة سيذهب “عثمان”، والذي يؤدي دوره الممثل “بوراك أوزغيفيت”، لزيارة والده “أرطغرل” الذي سيؤدي دوره “إديز هن” في قونيا، وسيتلقى منه بعض النصائح. وفقا لحريات.

جدير بالذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من صناع المسلسل، سواء بتأكيد الخبر أو نفيه، وهو أمر يجرى في أغلب الأحيان في كواليس الأعمال الفنية التركية، إذ يتم التحفظ لوقت طويل على النجوم، ومفاجأة الجماهير بالشخصيات البطولية.

ومسلسل “المؤسس عثمان”، هو استمرار لسلسلة “قيامة أرطغرل”، ويعرض لحكاية قبائل “قايي” وهجراتها وصولا إلى تأسيس الدول العثمانية في القرن الثالث عشر، حيث حققت السلسلة الأولى نجاحات كبيرة على مستوى تركيا والعالم بنسب مشاهدة عالية.