شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الكشف عن مالك السفينة التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر اعلامية انه تم الكشف عن مالك السفينة التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت قبل 6 سنوات.

وأوضحت المصادر، وفق متابعة تركيا الان، أن السفينة التي نقلت الشحنة أنذاك تدعىRhosuse وكانت تحمل علم مولدافا .

وأشارت الى انها وصلت مرفأ بيروت بصورة غريبة وعلى متنها 2750 طنا من نترات الأمونيوم

Advertisements

وانطلقت السفينة في 23 سبتمبر 2013 من ميناء باتومي في جورجيا متوجهة بالشحنة إلى موزمبيق، وعرّجت على مرفأ بيروت، حيث خضعت لفحص فني من قبل سلطات المرفأ، وقيل إن الخبراء اكتشفوا عيوبا كبيرة بالسفينة وقرروا منعها من مواصلة رحلتها.

وأكدت المصادر أن طاقم السفينة يضم روسيا وأوكرانيين، وكانت السفينة مملوكة ومدارة من قبل غريشوشكين إيغور ، مواطن روسي مقيم الآن في قبرص .

ومن الغريب أنه بعد توقيف السفينة أعلن مالك الشـحنة التخلي عنها أيضًا كما تم التخلي عن السفينة، في حين تركت مسؤولية الشحنة الخطيرة على عاتق السلطات في مرفأ بيروت.