شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن المعين حديثا ”لملس”يعتذر عن الظهور الاعلامي لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن مقدم احد البرامج اليمنية أنه حرص على التواصل مع الأستاذ أحمد حامد لملس للحديث عن مالآت مشاريعه الخدمية واستطلاع التحديات وماذا في جعبته لعدن غير ان الأستاذ احمد حامد لملس اعتذر عن ذلك الظهور .

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ولفت الاعلاميعبدالملك اليوسفي مقدم برامج بين السطورعلى قناة الغد المشرق ان لملس اعتذر عن اللقاء وجاء اعتذار لملس بقوله عن أي لقاء اتحدث وانا لم أصل عدن وقال أود إن يكون اول لقاء تلفزيوني أحب أن يكون من اجل عرض الإنجازات وليس للحديث عما سيكون لعدن.

يذكر ان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر قبل أسبوع قرارا بتكليف احمد لملس القيادي بالانتقالي الجنوبي محافظا لعدن كما تم تعيين اللواء احمد الحامدي مديرا للامن وذلك ضمن تنفيذ اتفاق الرياض ..