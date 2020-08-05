شكرا لبحثكم عن خبر نجاة سائق قاطرة نفطية بعد احتراقها بطريقة احترافية في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشتعلت النيران ، الثلاثاء، في احدى شاحنات نقل المشتقات النفطية بطريق (صنعاء - الحديدة). وقال مصدر محلي، ان شاحنة مشتقات نفطية احترقت في طريق (صنعاء - الحديدة) أسفل خميس بني سعد. Advertisements وذكر المصدر ، ان سائق الشاحنة تمكن من النجاة من خلال فصل راس الشاحنة عن الصهريج.

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