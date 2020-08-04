شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام من صنعاء بشأن موعد حضور طلاب الثانوية العامة إلى المراكز الامتحانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، عن موعد حضور طلاب الثانوية العامة إلى المراكز الامتحانية. جاء ذلك في بيان للوزارة، الاثنين، وتداولته وسائل إعلام حوثية. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed



وبحسب البيان، فقد حددت الوزارة، 12 أغسطس 2020م موعدا لحضور الطلاب إلى المراكز الاختبارية لاداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019م -2020م .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعلان هام من صنعاء بشأن موعد حضور طلاب الثانوية العامة إلى المراكز الامتحانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.