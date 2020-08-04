إب ..إصابة بالغة لطفلة نازحة برصاص راجع

أصيبت طفلة نازحة إلى محافظة إب، بإصابة بالغة نتيجة رصاص راجع أدخلها في حالة غيبوبة كاملة.



وقالت مصادر طبية لـ "يمن شباب نت" إن رصاصة راجع استقرت في رأس الطفلة "زينب عبده سالم" 14 عام، وأدخلتها في غيبوبة كاملة.



وأضافت المصادر أن حالة الطفلة صعبة جداً وتم إدخالها إلى قسم الإنعاش الجراحي بمستشفى الثورة العام، ومن المتوقع أن يتم نقلها إلى صنعاء لإجراء عملية جراحية لاستخراج الرصاصة.



وتنحدر الطفلة المصابة من مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة(غرب)، وتعمل في بيع "اللحوح" في محافظة إب (وسط) التي نزحت إليها مع أسرتها نتيجة الحرب والأوضاع التي تشهدها البلاد.



وخلال الأيام الماضية تم تسجيل 3 حالات إصابة جميعها برصاص راجع في منطقة صهبان بمديرية السياني جنوب إب.



وسجلت محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عشرات حالات القتل والإصابة لمدنيين بالرصاص الراجع الناجم عن إطلاق الرصاص في الأعراس ومواكب تشيع قتلى جماعة الحوثي، خلال السنوات الماضية.



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