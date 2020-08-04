أبناء إب يسيّرون قافلة عيدية لأبطال الجيش في نهم

دعمت هيئة الإسناد الشعبي والسلطة المحلية في محافظة إب،(مقرها مأرب)الاثنين، أفراد الجيش في المنطقة العسكرية السابعة المرابطين في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء، بقافلة عيدية.



وأكدت هيئة الإسناد الشعبي في محافظة إب، أن هذه القافلة تأتي ضمن الدعم والإسناد الشعبي، الذي يقوم به المجتمع لمساندة الجيش ودعم الجنود المرابطين، مشيدة بالجهود التي قام بها مشائخ ووجهاء وابناء محافظة إب في الإعداد والتنظيم لهذه القافلة.



وبحسب الهيئة فإن القافلة تضم أطناناً من المواد الغذائية واللحوم وحلويات العيد.



وثمن قائد محور إب، العميد أحمد البحش، الدعم الشعبي الذي يقدمه المجتمع للجبهات، ضد مليشيا التمرد والإنقلاب الإمامية المدعومة من إيران، شاكراً القائمين على هذا العمل والذي يظهر حجم التلاحم الوطني بين القوات المسلحة وأبناء الشعب اليمني في معركته المصيرية.



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