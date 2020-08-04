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صنعاء - ياسمين الخيامي - قيادية مثيرة للجدل ومقربة من (آل عفاش) تتعرض لاعتداء مسلح.. والمفاجأة في مكان الحادثة (صور)

استهدف مسلحون، امس الاحد، قيادية مؤتمرية مقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وذكرت الدكتور حنان حسين القيادية المثيرة للجدل، في بلاغ نشرته على صفحتها بالفيسبوك، أطلع عليه " يمن دايركت " أن شخصين مجهولين قاما بوضع السلاح الأبيض"خناجر طويلة" على عنقها أثناء مرورها بالقرب من مكان سكنها و إقامتها في العاصمة المغربية الرباط.

ونوهت بعدم معرفتها بما اذا كانت الجريمة محاولة إعتداء مسلح ام أنها جريمة سرقة تحت تهديد السلاح.

وأشارت إلى أنها أبلغت الشرىطة المغربية بتفاصيل الحادثة، التي قالت إنها نجت منها بأعجوبة، وتم سرقة هاتفها.

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وبينت أن الاعتداء حدث أثناء مرور عدد من المواطنين المغاربة.

ويعد الاعتداء الأول من نوعه الذي يستهدف إمرأة يمنية في المملكة المغربية.