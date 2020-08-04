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صنعاء - ياسمين الخيامي - هذا ما قاله العميد " سالم " عقبَ انتشار تسجيل سري خطير يتهم السعودية بالفشل الذريع ويؤكد تعاون الاصلاح مع الفرس والترك في اليمن ( شاهد الفيديو )

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