شكرا لبحثكم عن خبر أول طلب رسمي يمني بشأن أموال محتجزة من الوديعة السعودية لدى المصارف اللبنانية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر مطلع،الاثنين، أن اليمن تقدمت بأول طلب رسمي بشأن أموال محتجزة من الوديعة السعودية لدى المصارف اللبنانية.
وذكر المصدر أن محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبيد الفضلي، الى نظيره اللبناني، تقدم بطلب الغاء القيود المصرفية على ودائعه في البنوك اللبنانية.
ونوه المصدر بأن الامر يتعلق بارصدة للبنوك اليمنية المغطاة من الوديعة السعودية لصالح واردات تجارية تقدر بنحو 300 مليون دولار، معلقة لدى القطاع المصرفي اللبناني على خلفية الازمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان.
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