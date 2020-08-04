بالفيديو.. انهيار سد في عمران والحوثي يدعو الى التحقيق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمران

تسببت الأمطار الغزيرة التي يشهدها اليمن بانهيار سد مائي كبير في محافظة عمران.

وذكر مكتب الاشغال أن سد «الرونة» القريب من بلدة «حبابة» التابعة لمديرية «ثلا» بمحافظة عمران إنهار امس الاثنين، بعد امتلائه بالكامل.

وأدى انهيار السد إلى هدم 4 منازل وإجلاء 30 أسرة ولا يوجد خسائر بشرية جراء تهدم المنازل وانهيار السد.

كما ادى الى قطع الطريق الرئيس في بلدة «حبابة» الذي يربط بين صنعاء والمحويت.

وحذرت السلطات المحلية في صنعاء وعمران والمحويت، من تداعيات انهيار السد، وتشكل سيلاً كبيراً في طريقه إلى مدينة عمران، بينما دعا المركز اليمني للأرصاد الأهالي إلى عدم التواجد في الأودية ومجاري السيول، وأخذ الاحتياطات من الانهيارات الصخرية والطينية، لافتاً إلى استمرار هطول الأمطار على أجزاء واسعة من البلاد.

من جانبه دعا عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي، الجهات المختصة عن بناء السدود لتشكيل لجان لمعرفة أسباب انهيار السدود.

واشار في منشور له على صفحته بالتويتر – رصدها الخليج 365 – الى ضرورة التقصي حول أسباب انهيار السد، وقال: “أن كان خللا فنيا ناتجا عن قصور في التنفيذ أو مخالفة للمواصفات فتتم مسائلة المقاولين والمنفذين والمهندسين، ووضع من تثبت إدانته في القائمة السوداء، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية”.

كما دعا الى تشكيل لجان للتقصي حول أسباب انهيار بعض للطرقات.