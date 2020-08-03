شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة الشرعية تصدر توجيهات عاجلة بشأن فيضان سد مأرب و مكتب الصحة يعلن 21 وفاة وإصابة .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مكتب الصحة العامة بمحافظة مأرب ، مساء الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020م ، عن وفاة وإصابة عددا من المواطنين جراء تدفق مياه السيول التي تشهدها المحافظة على بعض القرى والمناطق السكنية.

وقال المكتب في بيان له تداولته وسائل الإعلام إن 17 شخصا توفوا وأصيب 4 آخرين جراء السيول والأمطار التي تشهدها المحافظة.

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وفي ذات السياق، وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، بتنفيذ حلول عاجلة للمخاطر المحتملة جراء استمرار تدفق السيول الخارجة من سد مأرب ، وتكثيف الجهود لإغاثة المتضررين جراء استمرار تدفق السيول في محافظة مأرب، والاهتمام بأوضاع النازحين.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه، مساء اليوم ، مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، على الأعمال التي تم تنفيذها لشق وفتح طرق وممرات آمنة للمتضررين من سيول الأمطار والعواصف بمديرية صرواح، بعد ارتفاع منسوب مياه سد مأرب وفيضانها باتجاه الممرات المخصصة للمفيض.

كما وجه معين عبدالملك، السلطة المحلية بسرعة تقديم الإغاثة والمساعدات اللازمة للمتضررين من السيول في كافة مديريات محافظة مأرب، وعلى وجه الخصوص النازحين، بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل الإنساني.

وأشاد رئيس الحكومة بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وحثها على مضاعفة الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والحفاظ على الامن والاستقرار.