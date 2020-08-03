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عدن - ياسمين التهامي - بعد 25 يوما من زواجهما.. شاب مصري يقتل زوجته ويلقي بها من شرفة المنزل بمساعدة أمه !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ زوج على قتل زوجته بعد 25 يوما فقط من زواجهما بمساعدة والدته بسبب خلافات بينهما بعزبة عامر بمنشية عبد الرحمن التابعة لمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية. وتزوج شعبان. أ. أ من عروسه رضا منذ 25 يوما، وعقب زواجهما بعدة أيام، نشبت مشاجرات بسبب تدخل والدته فى حياتهما. وقرر الزوج أن تقوم الزوجة بخدمة والدته ولم تعترض ووافقت ولكن الأم كانت تأخذ أغراضا خاصة بها دون استئذانها واستمرت المشادات الخفيفة بين العروسين بسبب والدة الزوج. وبمجرد أن قامت الزوجة بالشكوى لزوجها انهال عليها بالضرب وسمعت والدته صراخها فساعدته في التعدي عليها. وبعد دقائق من الضرب المبرح من الزوج لزوجته بمساعدة والدته، لفظت العروس أنفاسها الأخيرة، وفارقت الحياة. وقرر الاثنان إلقاءها من شرفة المنزل وابلاغ أسرتها بأنها سقطت منها. المصدر: مواقع مصرية زوج على قتل زوجته بعد 25 يوما فقط من زواجهما بمساعدة والدته بسبب خلافات بينهما بعزبة عامر بمنشية عبد الرحمن التابعة لمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية. وتزوج شعبان. أ. أ من عروسه رضا منذ 25 يوما، وعقب زواجهما بعدة أيام، نشبت مشاجرات بسبب تدخل والدته فى حياتهما. وقرر الزوج أن تقوم الزوجة بخدمة والدته ولم تعترض ووافقت ولكن الأم كانت تأخذ أغراضا خاصة بها دون استئذانها واستمرت المشادات الخفيفة بين العروسين بسبب والدة الزوج. وبمجرد أن قامت الزوجة بالشكوى لزوجها انهال عليها بالضرب وسمعت والدته صراخها فساعدته في التعدي عليها. وبعد دقائق من الضرب المبرح من الزوج لزوجته بمساعدة والدته، لفظت العروس أنفاسها الأخيرة، وفارقت الحياة. وقرر الاثنان إلقاءها من شرفة المنزل وابلاغ أسرتها بأنها سقطت منها. المصدر: مواقع مصرية

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