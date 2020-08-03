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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 03-08-2020? - آخر تحديث الاثنين 3-8-2020? شاهد انهيار اكبر سد في صنعاء وحالة خوف وهلع تنتاب المواطنين ! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ احد اكبر السدود في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم جراء هطول الامطار الغزيرة. وقال سكان محليون لليمن السعيد ان سد الرونة بمنطقة حبابة انهار جراء تدفق السيول الكبيرة عليه احد اكبر السدود في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم جراء هطول الامطار الغزيرة. وقال سكان محليون لليمن السعيد ان سد الرونة بمنطقة حبابة انهار جراء تدفق السيول الكبيرة عليه

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