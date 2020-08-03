قيادات من الانتقالي تعاود اللواء الحامدي وتهنئه على تعيينه مديرا عاما لأمن العاصمة عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 زار العميد أحمد محمد بامعلم ، وعقيل محمد العطاس عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، و الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت ، ونائبه لشؤون الجامعات ، الدكتور حسن صالح العمودي ، ظهر الأحد ، اللواء محمد أحمد الحامدي المدير العام لأمن شرطة عدن ، في منزله بمدينة المكلا ، لتهنئته بعيد الأضحى المبارك ، وعلى تعيينه مديرا عاما لأمن العاصمة الجنوبية عدن.

Advertisements ورحب اللواء الحامدي بقيادات الانتقالي ، شاكرا زيارتهم له ، وتبادل معهم التهاني بعيد الأضحى المبارك . وعبرت قيادات الانتقالي عن تمنياتها للواء الحامدي التوفيق والسداد في مهامه الأمنية في عدن . مؤكدة ثقتها في خبراته الأمنية وحنكته الإدارية في التصدي لهذه المهمة الجسيمة وتأديتها بكل همة واقتدار

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