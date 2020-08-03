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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيول تغمر عددا من منازل المواطنين في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
الخليج 365 - مأرب
تسببت السيول الجارفة، بغمر عدد من البيوت في منطقة النقيعا بمديرية الوادي بمحافظة مأرب.
وتشكلت السيول بفعل إمتلاء سد مأرب، ما سبب فيضانات كبيرة جدا لم تشهدها المحافظة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وسُجلت حالة مفيض المياه من منساح الروضة الواقع في منطقة حدير جان جنوب شرق السد، الجمعة، حتى وصلت المياه أطراف وادي عبيدة، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الأن.
وتشهد محافظة مأرب والمحافظات المجاورة لها الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة وصفت بغير المسبوقة منذ عقود سالت على إثرها سيول جارفة مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة القادمة.
وبحسب مهندس زراعي، فإن سد مأرب تحويلي وتخزيني في نفس الوقت يحوي ممرات آمنة للمياه في حال تدفقها على السد بكميات كبيرة كما هو حاصل اليوم بهدف تخفيف الضغط على مركز الحاجز المائي للسد.
وقدر أن تكون كمية المياه التي يحتجزها السد تبلغ 400 مليون متر مكعب من سعة البحيرة القصوى والبالغة 660 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أن هذه الكمية غير المسبوقة من المياه على الرغم من فتح بوابة السد سابقاً ورفع كميات المياه الخارجة من قنوات التصريف وفق برنامج الري المعد من مكتب الزراعة بالمحافظة.
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