شكرا لبحثكم عن خبر حرس الحدود السعودي ينقذ شاب يمني من الغرق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالجبيل، يوم أمس السبت، من إنقاذ شاب يمني تعرض لحالة غرق في شاطىء النخيل بالجبيل شرق المملكة أثناء سباحته.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأن دوريات البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالجبيل مقيماً (يمني الجنسية)، تعرض لحالة غرق في شاطىء النخيل بالجبيل أثناء سباحته، ونقلته إلى المستشفى لتلقى الخدمة الطبية، وهو بحالة صحية جيدة.