شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. انهيار خطير ومفاجئ في صحة مستشار ولي العهد السعودي تركي آل الشيخ ونقله على الفور لأمريكا (تفاصيل اكثر) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على امتداد الساعات القليلة الماضية كشفت مصادر إعلامية غير رسمية عن انهيار مفاجئ وخطير في صحة مسؤول سعودي رفيع ، استدعت نقله على الفور إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء جراحة عاجلة ، يقولون أنها ستكون حاسمة في إنقاذ حياته من موت محقق .

وكان الإعلامي المصري المقرب من تركي آل الشيخ مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد نشر على حسابه صورة لآل الشيخ وهو على سرير مستشفى في غيبوبة وقد تعلقت به محاليل وأجهزة التنفس الصناعي ، وكتب يدعو له بسرعة الشفاء .

كما نشرت حسابات سعودية أخرى بعض التفاصيل عن أن انهيارا مفاجئا حدث في صحة المستشار "تركي آل الشيخ" ، استدعت نقله بشكل عاجل إلى أمريكا للخضوع إلى جراحة عاجلة ، سبقتها عدة تحليلات للتأكد من قبول جسده إجراء الجراحة الخطيرة .