شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : عالم الفلك الكويتي الشهير "عادل السعدون" يكشف حقيقة النبؤات المرعبة التي ستحدث نهاية الاسبوع القادم .. وعلاقتها بنهاية العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت وسائل إعلام كويتية، تنبوءات تتحدث إنتشار سموم وغازات أطلقها البعض في هذا الكوكب، وسوف تهبط إلى سطحه خلال الفترة من 6 إلى 20 الجاري”.

وفي ردة على تلك الاشاعات ، وصف عالم الفلك الكويتي “ عادل السعدون” في حديث مع صحيفة “الراي” الكويتية هذه الأنباء بـ”الكلام الفاضي” الذي يسعى البعض من خلاله إلى إثارة الذعر لدى الناس.

وبيّن “السعدون” أن المقصود بالحديث هو غاز السارين وهو لا ينتشر إلا بهجوم دولة على أخرى ضمن الحروب الجرثومية، حيث يشل الأعصاب ويوقف عمل الرئتين، مؤكدًا أن كورونا فيروس طبيعي غير مصنع ولا يستطيع أحد أن يصنعه.

ونفى “السعدون” ما يثيره البعض من نبوءات، بوجود علاقة بين انتشار فيروس كورونا وأحداث آخر الزمان، مبينا أن أزمة كورونا أزمة صحية سوف تنتهي إن شاء الله على غرار الأزمات والأوبئة التي انتشرت في العالم، ومنها أزمة الانفلونزا الإسبانية التي قضت على كثير من الإسبان في العام 1918، وأزمة الطاعون التي قضت على نحو نصف سكان أوروبا قبل 5 قرون تقريبًا.

وبلغت، اليوم الخميس، حالات الإصابة بفيروس كورونا نحو 3.2 مليون إصابة في العالم و228 ألف وفاة.

وأفادت إحصاءات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 3 ملايين و220 ألفا و268 شخصا فيما توفي 228 ألفا و224 شخصا.

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وأشارت الجامعة الأمريكية أن أوروبا سجلت أكثر من 130 ألف وفاة.

فيما تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة الـ60 ألفا.

وأضافت الجامعة أن عدد المتعافين من الفيروس حول العالم ارتفع إلى أكثر من مليون.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المسجلة أكثر عدد من المتعافين بأكثر من 147 ألفا.

تلتها إسبانيا بـ132 ألفا و929، وفي المرتبة الثالثة ألمانيا بـ12 ألفا و400.

وحذر ناشطون وومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي من تداول الشائعات التي تثير الرعب في أوساط الناس وتؤثر سلبا على حياتهم وعلى مناعة اجسامهم ، مما بجعلها فريسة سهله للفيروسات