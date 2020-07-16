شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أكثر من 40 طائرة قتالية تحللق في سماء هذه المدينة ! (فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرت أكثر من 40 مروحية وطائرة قتالية، فوق نهر نيفا في مدينة سان بطرسبورغ، الأربعاء، تدريبات قبل العرض العسكري البحري.

وستشارك في العرض العسكري البحري، في 26 يوليو/تموز، مقاتلات من طراز "سو-24إم" و"سو-25" و"سو-30سي إم" و"سو-33"، بالإضافة إلى "ميغ-29 كا" و"سو-27".

كما سيشارك مجمع طائرات كشف الرادار البعيد المدى "أي-50" وطائرة تزويد الوقود من طراز "إيك-78" والطائرة البرمائية "بي يي -200" وطائرات أخرى.

وتدربت الطواقم على مسار الرحلة مع الحفاظ على المسافة والسرعة والارتفاع. وانطلقت الوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء وأسطول البلطيق وأساطيل الشمال والبحر الأسود والمحيط الهادئ من أربعة مطارات تعمل في المنطقة العسكرية الغربية في سان بطرسبورغ ومناطق لينينغراد وفولوغدا وجمهورية كاريليا.