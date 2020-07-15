شكرا لبحثكم عن خبر إعلان تشكيل لجنة تحضيرية لمجلس شورى سبأ لمساندة الجيش والمقاومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن يوم الاثنين 13 يوليو 2020 في مدينة مأرب عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمجلس شورى سبأ لمساندة الجيش والمقاومة في اقليم سبأ.

وفي الاجتماع الذي حضره عدد من ابناء محافظات الاقليم ( الجوف - مارب - البيضاء) تم تشكيل اللجنة التحضيرية برئاسة عبدالهادي العصار.

وعضوية كل من سعود اليوسفي واحمد مفتاح وصالح العمري ومحمد الجبري ويحيى عليان وشاجع بن عالية وخالد الشراري وربيع القرشي ودرهم الضماء وعبدربه السندي ومصطفى البيضاني ورائد الثابتي .

وتم خلال الاجتماع تكليف أعضاء اللجنة التحضيرية بالتنسيق والاعداد لعقد اللقاء العام لاشهار مجلس شورى سبأ لمساندة الجيش والمقاومة.

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كما أكدت اللجنة التحضيرية مساندتها للجيش والمقاومة في كافة الجبهات كواجب وطني مقدس يتطلب من الجميع الدفع بكل الطاقات والإمكانيات لحشد الجهود البشرية والمادية للدفاع عن المكتسبات الوطنية والتصدي للميليشيات الانقلابية المدعومة من ايران واحباط كل المخططات التي تستهدف وحدة وكيان الشرعية في محافظة مارب وكل المناطق المحررة والعمل على اسناد الجبهات بمختلف الوسائل حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن الغالي.

وشدد اللقاء على اعتبار ان ساحة محافظات اقليم سبأ هي ساحات نضالية تمثل كل ابناء الشعب اليمني ، اسـتنادا الـى حقهم الطبيعي كونهم الطليعة والقوة الفاعلة في هذه المعركة .

وفي ختام اللقاء وجهت اللحنة التحضيرية للمجلس . دعوة لكافة القوى والقبائل وشرايح المحتمع الى المشاركة الفاعلة والالتحام في كامل الجبهات لضمان التصدي للعدوان الكهنوتي الذي تنفذه الميليشيات الانقلابية هذه الايام في محاولة لاضعاف الشرعية الدستورية .

اللجنة التحضيرية لمجلس شورى سبأ