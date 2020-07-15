اخبار الخليج / اخبار اليمن

إعلان تشكيل لجنة تحضيرية لمجلس شورى سبأ لمساندة الجيش والمقاومة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر إعلان تشكيل لجنة تحضيرية لمجلس شورى سبأ لمساندة الجيش والمقاومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن يوم الاثنين  13 يوليو 2020  في مدينة مأرب عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمجلس شورى سبأ لمساندة الجيش والمقاومة في اقليم سبأ.

 

وفي الاجتماع الذي حضره عدد من ابناء محافظات الاقليم ( الجوف - مارب - البيضاء) تم تشكيل اللجنة التحضيرية برئاسة عبدالهادي العصار.

 

وعضوية كل من سعود اليوسفي واحمد مفتاح وصالح العمري ومحمد الجبري  ويحيى عليان وشاجع بن عالية وخالد الشراري وربيع القرشي ودرهم الضماء وعبدربه السندي ومصطفى البيضاني ورائد الثابتي .

 

وتم خلال الاجتماع تكليف أعضاء اللجنة التحضيرية بالتنسيق  والاعداد   لعقد اللقاء العام لاشهار مجلس شورى سبأ  لمساندة الجيش والمقاومة.

Advertisements

 

كما أكدت اللجنة التحضيرية مساندتها للجيش والمقاومة في كافة الجبهات كواجب وطني مقدس يتطلب من الجميع الدفع بكل الطاقات والإمكانيات لحشد الجهود البشرية والمادية للدفاع عن المكتسبات الوطنية والتصدي للميليشيات الانقلابية المدعومة من ايران واحباط كل المخططات التي تستهدف وحدة وكيان الشرعية في محافظة مارب وكل المناطق المحررة والعمل على اسناد الجبهات بمختلف الوسائل حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن الغالي.

 

وشدد اللقاء على اعتبار ان ساحة محافظات اقليم سبأ هي ساحات نضالية تمثل كل ابناء الشعب اليمني ، اسـتنادا الـى حقهم الطبيعي كونهم الطليعة والقوة الفاعلة في هذه المعركة .

 

وفي ختام اللقاء وجهت اللحنة التحضيرية للمجلس . دعوة لكافة القوى والقبائل وشرايح المحتمع الى المشاركة الفاعلة والالتحام في كامل الجبهات لضمان التصدي للعدوان الكهنوتي الذي تنفذه الميليشيات الانقلابية هذه الايام في محاولة لاضعاف الشرعية الدستورية .

 

 اللجنة التحضيرية لمجلس شورى سبأ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان تشكيل لجنة تحضيرية لمجلس شورى سبأ لمساندة الجيش والمقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا