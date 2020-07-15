شكرا لمتابعة خبر عن انتقالي سقطرى أخبر قائد القوات السعودية عزمه التعاقد مع شركة طيران إماراتية لتسيير رحلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، إن رئيس قيادته المحلية في أرخبيل سقطرى، والمكلف بمهام رئيس ما يسمى "الإدارة الذاتية" بالمحافظة التقى قائد قوات الواجب السعودي 808 العميد عبدالرحمن الحجي.

وحسب بلاغ نشره موقع المجلس على الأنترنت، بحث الثقلي مع قائد قوات الواجب السعودي، "عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون المحافظة في مقدمتها استئناف الرحلات الجوية والطيران المدني من وإلى الجزيرة وتسهيل استخراج التصاريح الخاصة لشركة طيران "رويال جت" الإماراتية وشركات الطيران الأخرى، وفقا لما نقله "المصدر أونلاين".

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ووأضاف: أكد الثقلي عودة الطيران المدني لنشاطه في الجزيرة سيسهم في التخفيف من معاناة المجتمع السقطري خاصة الحالات المرضية الحرجة التي تحتاج للسفر العاجل لتقلي العلاج في الخارج، مشيراً إلى أن توقف رحلات الطيران خلال الفترة السابقة تسبب في معاناة كبيرة لأبناء محافظة جزيرة سقطرى.

يذكر أن "الانتقالي" المدعوم من الإمارات نفذ انقلاباً عسكرياً في سقطرى الشهر الماضي وسيطر على المقار الحكومية؛ ما اضطر المحافظ المعين من الرئيس هادي، رمزي محروس، إلى مغادرة الجزيرة.