مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
الخليج 365 ـ الجوف
جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة الأقشع التابعة لمديرية الحزم عاصمة المحافظة.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي
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