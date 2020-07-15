اخبار الخليج / اخبار اليمن

فيديو لـ أجنبية ترقص بملابس كاشفة بجانب مسجد فى قطر يثير الغضب فى مواقع التواصل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر فيديو لـ أجنبية ترقص بملابس كاشفة بجانب مسجد فى قطر يثير الغضب فى مواقع التواصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت سائحة أجنبية الجدل بعد ظهورها أمام مسجد الذخيرة في قطر وهي ترقص وبملابس مكشوفة. وقامت السائحة التي كانت ترتدي ملابس قصيرة وكاشفة باستعراض المكان، وبدأت في الرقص على أنغام الموسيقى.

وقال نشطاء إن ما قامت به السائحة هو استهزاء بحرمة المعالم الدينية، منتقدين السماح لها بذلك في قطر، وضعف الرقابة الأمنية، والسعي لجذب السائحين حتى لو على حساب المقدسات الدينية الإسلامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لـ أجنبية ترقص بملابس كاشفة بجانب مسجد فى قطر يثير الغضب فى مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا