شكرا لبحثكم عن خبر فيديو لـ أجنبية ترقص بملابس كاشفة بجانب مسجد فى قطر يثير الغضب فى مواقع التواصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت سائحة أجنبية الجدل بعد ظهورها أمام مسجد الذخيرة في قطر وهي ترقص وبملابس مكشوفة. وقامت السائحة التي كانت ترتدي ملابس قصيرة وكاشفة باستعراض المكان، وبدأت في الرقص على أنغام الموسيقى.

وقال نشطاء إن ما قامت به السائحة هو استهزاء بحرمة المعالم الدينية، منتقدين السماح لها بذلك في قطر، وضعف الرقابة الأمنية، والسعي لجذب السائحين حتى لو على حساب المقدسات الدينية الإسلامية.