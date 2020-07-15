شكرا لمتابعة خبر عن السعودية : تراهن على دور روسي يعصمها من ضربات الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر دبلوماسية روسية، عن جهود تبذلها السعودية في اقناع موسكو على لعب دور في الوساطة مع الحوثيين للدفع بهم نحو وقف التصعيد تجاه الأراضي السعودية.

وذكرت المصادر، إن دبلوماسيين سعوديين التقوا بعدد من المسؤولين الروس، في إطار التماس دور إيجابي للخارجية الروسية بتفعيل علاقاتها المتينة مع إيران في الضغط على الحوثيين بوقف الهجمات الصاروخية باتجاه المنشآت الحيوية في المملكة.

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وبحسب المصادر، فإن الرياض أبدت موقفا إيجابيا في التعاطي مع أي مباحثات تحت الطاولة مع الحوثيين بمعزل عن الشرعية، للتوصل إلى تسوية لوقف اطلاق النار مع خصومها الحوثيين.

لافتةً إلى أن القيادة السعودية أصبحت تشعر بحرج كبير أمام الرأي العام المحلي والدولي إزاء عجزها عن التصدي للتهديدات الحوثية التي طالت منشآت اقتصادية حيوية ومؤسسات سيادية في قلب المملكة، مقابل عجز أنظمتها الدفاع على التصدي لتلك الهجمات المتكررة، التي صارت تشكل خطرًا وجوديا على آمن المملكة وسمعتها واقتصادها.