شكرا لبحثكم عن خبر اصابة اعلامي رياضي شهير بفيروس كورونا .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبرا يفيد بتعرض الاعلامي الرياضي اليمني الشاب سميح المعلمي للإصابة بفيروس كورونا. وكتب الناشط يحيى المنصوري، التالي : " دعواتكم ل الإعلامي الأستاذ سميح المعلمي بشفاء العاجل فقد اصيب بفيروس كورونا شفاك الله والف سلامه لروحك" مع صورة للإعلامي المعلمي، اشار فيها الى عدد من الاعلاميين والمدربين والجمهور الرياضي كلهم تمنوا للمعلمي الصحة والعافية والسلامة والشفاء العاجل. وسميح المعلمي صاحب حضور جميل عبر قناة سبا الفضائية، والمنسق الاعلامي السابق لنادي اليرموك ومنتخب اليمن لكرة القدم.

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