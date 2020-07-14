شكرا لمتابعة خبر عن بعد خمس سنوات من إغلاقه .. الحوثيون يعلنون فتح خط صنعاء مأرب أمام المسافرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثيين ، فتح خط صنعاء- مأرب أمام المسافرين والبضائع بعد خمس سنوات من إغلاقه بسبب الحرب.

وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إنه تم فتح الطريق كمبادرة ذاتية من جانب واحد لتسهيل عبور المسافرين من وإلى صنعاء ومأرب والجوف المحافظات الشرقية الأخرى.

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وأضافت أن الطريق الدولي الرابط بين صنعاء - الفرضة - مفرق الجوف - الجوف بات مفتوحاً أمام المسافرين وشاحنات البضائع فيما لايزال الطريق إلى مأرب مغلقاً بسبب المواجهات الدائرة على أطرافه.

وأشارت إلى أن فتح الطريق جاء عقب إصلاحه وإعادة بناء ما تدمر من جسر فرضة نهم جراء المعارك والغارات خلال السنوات الماضية.

وكانت جماعة الحوثيين قد قدمت مبادرة لوقف عملياتها صوب محافظة مأرب الغنية بالنفط والتي تشهد جبهاتها منذ أربعة أشهر معارك ضارية بين القوات الحكومية ومسلحي الجماعة.

وتنص المبادرة على إعادة فتح طريق صنعاء - مأرب وربط المحطة الغازية لتوليد الطاقة الموجودة في مأرب بصنعاء وإعادة ضخ النفط إلى ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، فضلا عن الإفراج عن امرأة تدعى سميرة مارش.