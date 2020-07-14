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عدن - ياسمين التهامي - ضابط تابع لـ"بشار الأسد" يستعرض ويشتم جندي أمريكي باللغة العربية ظنا منه أنه لا يفهم العربي.. وهكذا جاءه الرد غير المتوقع! (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء سوريين مقطع فيديو يوثق قيام عنصر من "جيش الأسد" بسب وشتم جندي أمريكي باللغة العربية. وأظهر الفيديو المتداول، لحظة اعتراض عناصر من "قوات الأسد" لعربات عسكرية للقوات الأمريكية في منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي. وأبان الفيديو أن الضابط بـ"قوات الأسد" خاطب أحد الجنود الأمريكان؛ مستغلًا عدم معرفته باللغة العربية، وهو داخل العربة ومخرجَا سلاحه بالقول: "نزل سلاحك يا جحش". وبدا الموقف مضحكًا أكثر لأن أحد عناصر "قوات الأسد" الذين يقفون أمام الدورية التفت إلى الوراء فور سماع شتيمة الضابط معتقدًا أنه يخاطبه له وليس الجندي الأمريكي. وسبق أن وجه ضابط بـ"قوات الأسد" شتائم لجندي أمريكي خلال اعتراض قافلة عربات عسكرية للقوات الأمريكية في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي. جدير بالذكر أن روسيا اتفقت مع ميليشيات "سوريا الديمقراطية - (قسد)" على إعطاء "قوات الأسد" مهلة زمنية محددة للانسحاب من جميع حواجزهم المنتشرة في الحسكة، لأن أمريكا ضاقت ذرعًا بمسرحياتهم الاستعراضية. لمشاهدة الفيديو إضغط هنـــــــــــــــا ل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء سوريين مقطع فيديو يوثق قيام عنصر من "جيش الأسد" بسب وشتم جندي أمريكي باللغة العربية. وأظهر الفيديو المتداول، لحظة اعتراض عناصر من "قوات الأسد" لعربات عسكرية للقوات الأمريكية في منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي. وأبان الفيديو أن الضابط بـ"قوات الأسد" خاطب أحد الجنود الأمريكان؛ مستغلًا عدم معرفته باللغة العربية، وهو داخل العربة ومخرجَا سلاحه بالقول: "نزل سلاحك يا جحش". وبدا الموقف مضحكًا أكثر لأن أحد عناصر "قوات الأسد" الذين يقفون أمام الدورية التفت إلى الوراء فور سماع شتيمة الضابط معتقدًا أنه يخاطبه له وليس الجندي الأمريكي. وسبق أن وجه ضابط بـ"قوات الأسد" شتائم لجندي أمريكي خلال اعتراض قافلة عربات عسكرية للقوات الأمريكية في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي. جدير بالذكر أن روسيا اتفقت مع ميليشيات "سوريا الديمقراطية - (قسد)" على إعطاء "قوات الأسد" مهلة زمنية محددة للانسحاب من جميع حواجزهم المنتشرة في الحسكة، لأن أمريكا ضاقت ذرعًا بمسرحياتهم الاستعراضية. لمشاهدة الفيديو إضغط هنـــــــــــــــا

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