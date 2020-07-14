شكرا لقرائتكم خبر عن بما فيهم اليمنيين.. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتخذ قرارات تفاجئ العالم وتفرح ملايين المغتربين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمو ولي العهد محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعوية يتخذ قرارات تفاجئ العالم وتفرح الملايين في السعودية بما فيهم ابناء اليمن الذي يقدر اعدادهم باكثر من مليون مغترب حيث أعلنت الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية تفاصيل ما نشرته الصحف الأجنبية في مقابلتها مع ولي العهد السعودي مؤخرا حول القرارات القادمة .

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وتفصيلا فقد أضافت الصحف أن الأخبار الطيبة إنطلقت من قرارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حول زيادة أعداد المغتربين من خلال المشاريع الكبرى التي بطريقها للتنفيذ وكذلك النهضة الإقتصادية التي ستطال ثمارها كل من يقطن المملكة. وفي هذا التقرير أيضا سنوضح لكم تفاصيل الخطوات القادمة التي أشار إليها ولي العهد في حديثه وهي وضع بديل لنظام الكفيل في السعودية ليس هذا فقط بل هناك خطوات جاده من اجل إلغاء نظام الكفيل نهائيا من بعض المهن التي يعمل بها عدد كبير من الوافدين . كما أن هناك فرصة أخرى وهي حتى يتم نقل الكفالة بمفردهم في حالات محدده حتى يتم التخلص من اضطهاد الكفيل لهم بعد ان قامت المملكة بإعطاء بعض الوافدين تصريح بالعمل دون كفيل وخاضه في المهن الطبية والهندسية والمهن الإدارية . الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي يريد ان يقوم بالمملكة نحو أفاق جديده لرؤية المملكة 2030 ومنها كل أحوال الوافدين وكان الوافد يعانى كثيرا من مشاكل مع الكفيل لذالك ولى العهد السعودي قام بهذه الخطوة الجديدة لتغير نظام الكفيل وإلغاءه في بعض المهن .