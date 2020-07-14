شكرا لبحثكم عن خبر وفاة طفل غرقا في قناة للري بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي طفل في إحدى قنوات الري الزراعية بمنطقة العند بمديرية تبن بمحافظة لحج وقال شهود عيان لـمراسلنا إن عبدالكريم عزي 15 سنة من أبناء مديرية حيفان جنوبي تعز لفظ أنفاسه الاخيره بعد إنزلاقه في قناة عميقة تتجمع فيها مياه السيول ولم يستطيع الخروج . Advertisements وبحسب وجهاء في المنطقة فأن الحادثة تعد 13 في القناة نفسها خلال الاعوام السابقة. ويطالب الأهالي مكتب الزراعة والري بالمحافظة والمديرية وضع حلول عاجلة لمثل هذه القنوات حتى لا تتكرر المأساة مرة آخرى .

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