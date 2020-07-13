شكرا لبحثكم عن خبر ناطق الاصلاح : حلقة الاطاحة بشرعية الرئيس هادي توشك على الاكتمال " تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المحلل السياسي بدران الهجيمي ، ان جمهورية مصر وافقت منح الرئيس هادي ، حق اللجوء السياسي لقضاء بقية حياته فيها .

واضاف في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ، ان السعودية والامارات تكفلت بكافة النفقات على الرئيس هادي وكل افراد عائلته ، وهي التي ستقوم بشراء قصر فاخر في مدينة الاسكندرية ، لتمنحه الرئيس هادي ليقضي حياته فيه مع افراد اسرته.

من جانبه كشف رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح "علي الجرادي"، عن توجه لبعض القوى الدولية لازاحة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، من منصبه واستبداله تحت اي صيغة ، دون ان يكشف عن الدول الراغبة في إزاحة الرئيس هادي.

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وقال الجرادي إن هناك توجه من بعض القوى الدولية والإقليمية ، لإزاحة الرئيس عبدربه منصور هادي عن المشهد واستبداله بأي صيغة توافقية أخرى".

وأضاف الجرادي في تغريدة له على تويتر "أن الرئيس ليس مستهدفاً كشخص لكن المطلوب إزاحة شرعيته المنصوص عليها بقرار دولي".

وأشار الجرادي إلى أن هذا التوجه الدولي والإقليمي يسعى لرسم خارطة جديدة بعيداً عن شرعية الجمهورية اليمنية الاتحادية وفق تقسيمات جغرافية ومذهبية جديدة.