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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية بنيران أبطال الجيش الوطني في صرواح والجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم، بنيران أبطال الجيش الوطني، في جبهة صرواح، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وشنت قوات الجيش، صباح اليوم، هجوما معاكسا على مواقع تمركز المليشيا، ردا على محاولتها التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة صرواح ،وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.
وفي محافظة الجوف ،تكبدت المليشيا الحوثية قتلى وجرحى في صفوفها، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مواقع متفرقة بالمحافظة.
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