شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ثانِي مروع في أقل من 24 ساعة في أحد مصانع إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد أحد المصانع المنتجة للمكثفات الغازية بمنطقة كاويان الصناعية التابعة لمدينة فريمان، شمال شرقي إيران،انفجار مروع اليوم الأثنين بحسب ما أعلنه رئيس إدارة الإطفاء بالمنطقة جواد جهان دوست. Advertisements وقالت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية: الانفجار حدث في شركة تنتج السوائل الغازية القابلة للاشتعال، وتسبب في خسائر وأضرار هائلة للشركة ذاتها وشركة أخرى مجاورة لها". وشهدت إيران خلال الأيام القليلة الماضية عددا من حوادث الانفجارات والحرائق طالت مراكز عسكرية ونووية وطبية ومحطات كهربائية، وسط حالة من تضارب تصريحات المسؤولين حول طبيعة الانفجارات والحرائق. وكان اخر انفجار وقع بالأمس في مجمع بتروكيماويات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار ثانِي مروع في أقل من 24 ساعة في أحد مصانع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.