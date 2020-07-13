العميد سريع يكشف عن استهداف قيادات عسكرية سعودية بمأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



نفذت القوَة الصاروخية وسلاح الجو المسير للجيش واللجان الشعبية، هجوماً مشتركاً على معسكر تداوين بمأرب أثناء اجتماع ضم قادة عسكريين سعوديينَ مع أتباعهم من المرتزقة والخونة والعملاء اليمنيين.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر اليوم، أن العملية النوعية أصابت هدفها بدقة عالية وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات من العسكريين السعوديين والمرتزقة.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة استهدفت بصواريخ باليستية عالية الدقة لم يعلن عنها بعد، وبعدد كبير من الطائرات المسيرة مرابض الطائرات الحربية وسكنَ الطيارين ومنظومات الباتريوت بخميس مشيط، وأهدافاً عسكريةً أخرى في مطارات أبها وجيزان ونجران .. إضافةً إلى منشأة النفط العملاقة بالمنطقة الصناعية بجيزان.

وأشار إلى أن هذه العمليات جاءت رداً على جرائم العدوان المستمرة والتي كان آخرَها مجزرة أمس بمحافظة حجة، وكذلك الحصار الظالم والمستمر وتزامنا مع الذكرى المئويةِ لمجزرة تنومة .