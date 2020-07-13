شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي : يعلن تفاصيل جديدة حول الهجوم الصاروخي الذي استهدف السعودية ويكشف عن الأهداف وحجم الأضرار التي خلفها الهجوم (أسماء المواقع المستهدفة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن المتحدث باسم قوات الحوثيون اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت عدداً من قواعد ومنشآت العدو السعودي العسكرية والحيوية في جيزان ونجران وعسير.

وقال ناطق قوات الحوثيون العميد يحيى سريع في بيان إن ’’العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وسكن الطيارين ومنظومات الباتريوت بخميسِ مشيط، وأهدافا عسكرية في مطارات أبها وجيزان ونجران‘‘.

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وأضاف أن العملية “استهدفت كذلك منشأة النفط العملاقة بالمنطقة الصناعية في جيزان، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله”.

وأوضح أن العملية “نفذت بصواريخ باليستية عالية الدقة لم يعلن عنها بعد، وبعدد كبير من الطائرات المسيرة”.

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وأعلن العميد سريع كذلك استهداف معسكر تداوين بمحافظة مأرب أثناء اجتماع قادة عسكريين سعوديين مع المرتزقة، وأدت العملية إلى مصرع وإصابة العشرات.

وأكد ناطق القوات المسلحة أن العملية تأتي ردا على جرائم العدوان وآخرها جريمة حجة أمس الأحد، والحصار المستمر وتزامنا مع ذكرى مجزرة تنومة بحق الحجاج اليمنيين.

وجدد تأكيد القوات المسلحة استمرارها في الدفاع المشروع عن اليمن العظيم وشعبه العزيز حتى تحقيق الحرية والاستقلال

وحذر قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي قائلا: إن القوات المسلحة لن تتردد في تنفيذ المزيد من الضربات المؤلمة خلال الفترة القادمة حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد نفذت، في 23 حزيران/ يونيو الفائت، عملية الردع الرابعة التي استهدفت عاصمة العدوان الرياض والعمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وسمابرس ينشر نص البيان كماورد :

بسم الله الرحمن الرحيم

دفاعاً عن بلدِنا العزيزِ وشعبِنا العظيمِ الكريمِ .. ورداً على جرائمِ العدوان المستمرةِ والتي كان آخرَها مجزرةُ أمس بمحافظة حجة، وردا على حصارهِ الظالم والمستمر وتزامنا مع الذكرى المئويةِ لمجزرةِ تنومة .. دكت صواريخُنا الباليستيةُ وطائراتُنا المسيرةُ في عمليةٍ عسكريةٍ واسعةٍ عدداً من قواعدِ ومنشآتِ العدوِّ السعوديِّ العسكريةِ والحيويةِ في جيزانَ ونجرانَ وعسير، منها المطاراتُ والقواعدُ العسكرية.

وبصواريخَ باليستيةٍ عاليةِ الدقةِ لم يُعلنْ عنها بعد، وبعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ استهدفت قواتُنا المسلحةُ مرابضَ الطائراتِ الحربيةِ وسكنَ الطيارينَ ومنظوماتِ الباتريوت بخميسِ مشيط، وأهدافاً عسكريةً أخرى في مطاراتِ أبها وجيزانَ ونجرانَ .. إضافةً إلى منشأةِ النفطِ العملاقةِ بالمنطقةِ الصناعيةِ بجيزان، وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضل الله..

وبعونه تعالى… نجحت قواتُنا في استهدافِ مُعسكرِ تداوينَ بمأربَ أثناءَ اجتماعٍ ضمّ قادةً عسكريينَ سعوديينَ مع أتباعِهم من المرتزقةِ والخونةِ والعملاءِ اليمنيين.. وأدتِ العمليةُ إلى مصرعِ وإصابةِ العشرات.

وتؤكدُ القواتُ المسلحةُ استمرارَها في الدفاعِ المشروعِ عن اليمنِ العظيمِ وشعبهِ العزيزِ الكريمِ حتى تحقيقِ الحريةِ والاستقلال.

ولن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من الضرباتِ المؤلمةِ خلالَ الفترةِ القادمةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصار..

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً ..

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة..

صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية..

اليوم الاثنين الموافق13/7/2020